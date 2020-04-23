Не только мир, дружба, жвачка. Новый сериал — история про взросление в 90-е

1993 год. 14-летний Санька Рябинин живет обычной подростковой жизнью — ищет приключений, пытается защититься от районных хулиганов, не хочет ходить в музыкалку, не знает, как общаться с девчонками и с кого из взрослых брать пример. С одной стороны — честная, но бедная семья с мамой-продавщицей и папой-доцентом, с другой — опасный мир афганского ветерана дяди Алика, которого сыграл Юрий Борисов.

А тут еще и девочка Женя, знакомство с которой запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки, его семьи и друзей Вовки и Илюши. Сможет ли он справиться со всеми проблемами, оказавшись в самом сердце событий? Удастся ли ему спасти семью и понять, наконец, – кто он? Понятно только одно – жизнь уже не будет такой как прежде. Ни для самого Саньки, ни для всей России.

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В сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» конфликт двойной — это и рассказ о взрослении и дружбе и о переменах в нашей стране, когда вопрос «что делать?» волновал не только подростков, но и взрослых, которые так же оказались растерянными перед новой реальностью.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — сериал, претендующий на многоуровневый разбор темы 90-х. Дети, познающие вкус поцелуев под грохот стрельбы и разборки, первые драки под мостом, клятвы на крови и дворовая собака Лесси. В этой истории, как и в самих 90-х, все настолько перепутано, перемешано и местами абсурдно, что лучшего сценариста, чем жизнь людей в то время, и не придумать.

Антон Щукин, автор и продюсер сериала: «10 лет назад мы придумали сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» — историю про детство в девяностые. Быть ребёнком во время чумы, быть ребёнком во время войны, быть ребёнком в жуткие девяностые — про это наш сериал. Через розовые очки детства зритель увидит время девяностых. Все авторы сериала были подростками в это время, и образы писали с коллективного «я». Каждый поделился своими историями из детства. Мы делились своими страхами, переживаниями и надеждами, своими хрупкими семейными драмами, чтобы создать настоящими семью Рябининых и Волковых. Мы теперь с авторами все Рябинины/Волковы. Я ненавижу девяностые, я не испытываю романтической ностальгии по этому времени. Девяностые оставили шрам на всю страну, в этом отпечатке наша любовь к силе, желание урвать кусок, готовность оправдать свои нечестные поступки. И все равно я остаюсь оптимистом, ведь Рябинины-Волковы смогли пройти испытания девяностыми, значит, и мы сможем остаться людьми в самые сложные времена. Если мы научимся искать величие нашей нации не только в победах, а еще в поражениях, тогда мы точно обретем будущее».

Петр Внуков, креативный продюсер сериала: «Сериал про взросление в девяностые предложил сделать Антон Щукин еще лет десять назад. За это время мы сделали несколько попыток написать сценарий, но истории не было. Похоже, время этой истории пришло. Для меня девяностые – это время предчувствия. Новой жизни в условиях меняющегося мира. Помнится что-то светлое, неуловимое, хочется это воссоздать и отразить. То, что было больно, чаще прячется в подсознании. Его стоит вспомнить, чтоб оно там не оставалось. Нам следует поучиться у поколения 90-х романтизму. Все наши персонажи в каком-то смысле романтики. Сейчас, по большому счету, ничего не изменилось. Идеалы могли измениться, но они никуда не ушли».

ФОТО: ТНТ