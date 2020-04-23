Стало известно, почему Брюс Уиллис проводит карантин с Деми Мур, а не со своей женой

«Моя мачеха тоже должна была приехать вместе с моими младшими сестрами. Но одна из сестер, с которой не провели беседу о том, что шприцы, не игрушки, нашла шприц в парке и попыталась проткнуть им ботинок, в итоге проткнув ногу»

Поэтому месяц назад Эмма осталась с детьми в Лос-Анджелесе в ожидании результатов анализов дочери, а Брюс отправился в гости к бывшей жене в одиночестве. По словам Скаут, уже после этого коронавирус разбушевался в Штатах и границы стали закрывать, из-за чего Брюс и Эмма оказались так далеко друг от друга.