Стало известно, почему Брюс Уиллис проводит карантин с Деми Мур, а не со своей женой

Семейные фотосессии Брюса Уиллиса, Деми Мур и их дочерей, вместе коротающих дни на самоизоляции, одновременно всех умиляли и вызывали логичный вопрос: почему с ними нет нынешней жены Брюса Эммы и их детей?
Объяснение нашлось у средней дочери Мур и Уиллиса, 28-летней Скаут:
«Моя мачеха тоже должна была приехать вместе с моими младшими сестрами. Но одна из сестер, с которой не провели беседу о том, что шприцы, не игрушки, нашла шприц в парке и попыталась проткнуть им ботинок, в итоге проткнув ногу»
Поэтому месяц назад Эмма осталась с детьми в Лос-Анджелесе в ожидании результатов анализов дочери, а Брюс отправился в гости к бывшей жене в одиночестве. По словам Скаут, уже после этого коронавирус разбушевался в Штатах и границы стали закрывать, из-за чего Брюс и Эмма оказались так далеко друг от друга.
«Очень круто жить в одном доме с мамой, папой и сестрами. В этом доме они нас вырастили, сейчас просто божественное время, чтобы побыть рядом с семьей. Я благодарна за то, что мы вместе», – говорит Скаут Уиллис.