10-летие и новый сезон «Реальных пацанов»: Колян сделает невероятное

Уже скоро на ТНТ стартует новый сезон культового комедийного сериала «Реальные пацаны», которому в этом году исполняется ровно десять лет. За это время главный герой Колян Наумов прошел огромный путь от простого парня с пермских окраин до депутата. В чем только не попробовал себя Колян за эти годы: воровал колодезные люки, разносил почту, заправлял собственным кафе, работал футбольным функционером и на один сезон даже переехал в Москву, где у него, впрочем, ничего не получилось и он вернулся обратно в Пермь. Город, который раз и навсегда стал столицей всех «Реальных пацанов» России.

Прошлый сезон окончился на печальной ноте. По сообщению испанских властей, яхта, на которой плыли граждане России, в том числе и Сергей Иванович Оборин с женой, пропала без вести. Около берега были обнаружены обломки судна, а пассажиры бесследно исчезли. Все поисковые операции прекращены.

Через 40 дней после трагедии нотариус, в присутствии близких и родных Сергея Ивановича, зачитала его завещание.

Завещание Все мое имущество, какое ко дню смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось, я завещаю Наумову Николаю Александровичу. А также 420 миллионов долларов. Содержание статьи 1147 гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено. Оборин С.А.

Но Иваныч не был бы Иванычем, если бы напоследок не потроллил своего зятя.

Есть в его завещании одно небольшое, но очень любопытное дополнение — Колян получит все причитающиеся ему деньги только в том случае, если он завоюет чемпионский пояс по ММА.

Длинные руки, ноги, хорошая координация, гибкость, неплохая растяжка (вспоминаем легендарный пасадобль из первого сезона) дают Коляну хотя бы теоретические шансы на победу. Чтобы они превратились в реальные нужно будет много работать. Колян найдет себе тренера Савельича, точнее Савельевну и при поддержке Леры, мамы, Арменки, Гены и, конечно, Вована с Эдиком и Валей приступит к изнурительным тренировкам.

ФОТО: ТНТ

На пути к чемпионскому титулу пермского Рокки будут ждать самые настоящие бойцы. Одной из звезд сезона станет легендарный Мага Исмаилов — тот самый, который вызвал на бой самого Александра Емельяненко, но по известным причинам поединок отменился.

Что касается остальных персонажей, то в их жизни тоже происходит много интересного. Например, слетевший с катушек на почве геймерства Эдик, попал в психиатрическую лечебницу. Но проблема с ипотекой так и не решена, поэтому нерешительный и неуверенный в себе молодой человек найдет в новом сезоне работу для настоящих мужчин.

Вован продолжает пребывать в депресснике по поводу проданного автосервиса, но его жена Валя — ответственная чиновница и мать троих детей будет решительно бороться с безработицей мужа.