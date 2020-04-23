Поздравляем! Актеру Русского театра Эстонии Александру Ивашкевичу исполняется 60 лет

Вот уже более 35 лет Александр Георгиевич работает в Русском театре и продолжает удивлять и радовать зрителей разнообразием своих талантов. К юбилею Ивашкевича приурочен грандиозный музыкальный спектакль «Моя прекрасная леди» в постановке именитого российского хореографа и режиссера Аллы Сигаловой. Главные роли в спектакле исполняют оперная певица Элина Нечаева и сам Александр Ивашкевич.

Александр Ивашкевич — ведущий актер Русского театра Эстонии, профессиональный танцор, хореограф, преподаватель танцев, фотохудожник. В 1982 году окончил Харьковский институт искусств по специальности актер театра и кино. В Русском театре Эстонии с 1985 года. Профессионально обучался степу в танцевальном центре Woodpecker`s и Бродвейском танцевальном центре Нью-Йорка, неоднократно участвовал в международных танцевальных проектах в США, Финляндии, Германии, России, Эстонии, Болгарии.

После возвращения из Америки создал в своем роде уникальную танцевальную студию Duff Tap Studio, где обучает степу людей разного возраста. Преподавал в Америке, Австрии, Швеции, Финляндии, Великобритании и России. Организатор и продюсер Таллиннского международного степ-фестиваля. Ставил хореографию в эстонских мюзиклах «Лавка ужасов», “Chicago”, “Crazy for you”, “No, no, Nanette!”.

Ивашкевич известен не только как актер театра: кроме работы на сцене Александр снимается в кино: одна из важнейших работ — роль Ярослава Мудрого в фильме «Ярослав. Тысячу лет назад» (режиссер Дмитрий Коробкин). Лауреат множества театральных, танцевальных и кинопремий. Награжден президентом Эстонии Орденом «Белой звезды» пятой степени «За особые заслуги в области культуры».