Карантин довел 17-летнюю девушку до самоубийства

17-летнюю Бэт Палмер обнаружили мертвой у нее дома в конце марта, буквально через пару дней, когда в Англии сообщили об ограничительных мерах, призванных остановить распространение COVID-19, передает ITV . Родители мечтавшей о карьере певицы девушки уверены, что виной всему - коронакризис.

У меня нет сомнений в том, что запрет на перемещение сыграл роль в смерти Бэт. Она не могла ходить в колледж, видеться с друзьями и гулять. Для нее этот трехмесячный запрет выглядел как заточение на 300 лет,

По словам родителей, ранее Бэт не демонстрировала тревожных наклонностей, никаких проблем с психическим здоровьем девушки они не замечали, но в последние дни было видно, что Бэт огорчена тем, что не может выходить на улицу, посещать колледж и видеться с друзьями.

Семья надеется, что их рассказ поможет предотвратить другие подобные инциденты. «К сожалению, я не думаю, что моя дочь была единственной, кто это испытал. Я думаю, что есть еще подростки, которые чувствуют то же самое и боятся сложившейся ситуации, изменений в жизни. Я не хочу, чтобы какая-либо другая семья переживала что-то подобное,

Бет училась в Манчестерском творческом колледже и уже была несколько известна среди местных жителей как певица и музыкант, поскольку часто выступала в пабах. Одноклассники и учителя сказали в совместном заявлении, что Бэт была исключительно талантливой ученицей, которая хорошо ладила со всеми, кто ее знал.

После смерти девушки в ее Instagram было загружено видео, которое было просмотрено более 50 000 раз. По словам родителей, это дает небольшое утешение и показывает, что музыкальное наследие Бэт продолжает жить.

В случае, если вы испытываете проблемы с психическим здоровьем, можете позвонить на линию эмоциональной поддержки Eluliin по телефону 655 8088, которая работает по вечерам с 7 часов вечера до 7 часов утра. Телефон эмоциональной поддержки предназначен для тех, кто находится в состоянии эмоционального кризиса, депрессии, глубокого беспокойства, ощущении одиночества, социальных трудностях или желании расстаться с жизнью.

Консультирование по вопросам психологического кризиса предоставляется по телефону 6 314 300 во все дни недели с 9.00 до 19.00 до конца чрезвычайной ситуации.

В случае суицидальных мыслей вы всегда можете позвонить по номеру экстренной помощи 112.