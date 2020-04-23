Сказочноебали: чрезвычайное положение не помешало эстонской паре улететь на Бали

Телеканал TV3 в своем эфире сообщает, что пара улетела на остров Бали не для того, чтобы купаться и загорать, не думая о коронавирусе. У молодой пары были запланированы несколько важных встреч, которые требовали обязательного физического присутствия.

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«Мы прибыли в аэропорт, пришло время улетать из рая. Надеемся, что всё сработает, вчера мы связались с посольством Эстонии в Австралии, они обещали нам организовать рейс в Польшу. Мы купили билеты, но не знаем, пустят ли нас в самолет, так как он только для поляков. В Польше нас должен встретить автобус на Таллинн, но я не представляю эту поездку на автобусе из Варшавы в Таллинн...» - сказала Кади.

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«Ура, чек-ин сделан! Yes! Из посольства тоже получили электронное письмо, что всё в порядке, мы в списке пассажиров польского рейса. Эстонии за это 5 с плюсом!» - говорит Роберт.

ФОТО: скриншот видео

«Аэропорт совсем пустой, по сравнению с тем, что здесь обычно происходит. Ну вот, мы в самолете. Дистанцию здесь соблюдать не возможно», - продолжает рассказывать Кади.

В Польше 13,5 часов спустя по прилете у пары измерили температуру несколько раз, эту же процедуру сделали несколько раз и у всех пассажиров. И только после этого всех выпустили из самолета. Почти полтора часа паре пришлось прождать, прежде чем они попали в автобус, следующий до Таллинна.

ФОТО: скриншот видео

Подробности этого путешествия - в видеоролике ниже! Смотрите!