Сказочноебали: чрезвычайное положение не помешало эстонской паре улететь на Бали

Около двух недель назад в разгар чрезвычайного положения в Эстонии Кади Отса и Роберт Сарв собрали чемоданы и улетели на Бали. И всё это при закрытых границах и аэропортах, о чем неустанно твердят СМИ. Для избранных возможности путешествий, видимо, есть.
Телеканал TV3 в своем эфире сообщает, что пара улетела на остров Бали не для того, чтобы купаться и загорать, не думая о коронавирусе. У молодой пары были запланированы несколько важных встреч, которые требовали обязательного физического присутствия.
«Мы прибыли в аэропорт, пришло время улетать из рая. Надеемся, что всё сработает, вчера мы связались с посольством Эстонии в Австралии, они обещали нам организовать рейс в Польшу. Мы купили билеты, но не знаем, пустят ли нас в самолет, так как он только для поляков. В Польше нас должен встретить автобус на Таллинн, но я не представляю эту поездку на автобусе из Варшавы в Таллинн...» - сказала Кади.
«Ура, чек-ин сделан! Yes! Из посольства тоже получили электронное письмо, что всё в порядке, мы в списке пассажиров польского рейса. Эстонии за это 5 с плюсом!» - говорит Роберт.
«Аэропорт совсем пустой, по сравнению с тем, что здесь обычно происходит. Ну вот, мы в самолете. Дистанцию здесь соблюдать не возможно», - продолжает рассказывать Кади.
В Польше 13,5 часов спустя по прилете у пары измерили температуру несколько раз, эту же процедуру сделали несколько раз и у всех пассажиров. И только после этого всех выпустили из самолета. Почти полтора часа паре пришлось прождать, прежде чем они попали в автобус, следующий до Таллинна.
Подробности этого путешествия - в видеоролике ниже! Смотрите!
«Сказочное Бали» в 2017 году превратилось в хэштег и всколыхнуло интернет, после чего портал Limon.ee иногда его использует в своих материалах.
Знала ли тогда модель Наталия Горчакова, что проснется знаменитой? Фотографии на фоне кипящих волн так бы и остались оценены немногими, но всё решил хэштег #сказочноебали. Наталья Горчакова действительно отдыхает на Бали, и об этом узнали миллионы. Пользователи ломали голову, сознательно или нет ошиблась она.