Участник «Дома-2» о расставании с таллиннкой и доведении ее до истерик: я не говорил, что я святой!

Портал Limon.ee уже неоднократно писал о том, что Милена Безбородова, уроженка Таллинна, покинула телепроект «Дом-2» и сделала это не по своей воле. Ее возлюбленный, Алексей Безус из Сочи, с кем она постоянно дралась и скандалила, не ушел вслед за девушкой с телепроекта. Сейчас Безбородова ревет почти ежедневно и не хочет больше жить.
Что вообще о расставании говорит сам Алексей и как себя чувствует, узнаете прямо сейчас, пишет Dom2.ru.
«После расставания я потерял отсчёт времени. Очень много событий происходит и постепенно из памяти уходят обиды, напряжение, тревоги. Сейчас мне спокойно и комфортно. То, как я живу сейчас, мне нравится больше, чем в отношениях, которые у нас были. Последняя стадия была невыносима. Это опыт и каждый делает свои выводы. Я понимаю, возможно, был неправ, но я и не говорил, что я святой», - сказал Алексей Безус.