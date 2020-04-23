Участник «Дома-2» о расставании с таллиннкой и доведении ее до истерик: я не говорил, что я святой!

«После расставания я потерял отсчёт времени. Очень много событий происходит и постепенно из памяти уходят обиды, напряжение, тревоги. Сейчас мне спокойно и комфортно. То, как я живу сейчас, мне нравится больше, чем в отношениях, которые у нас были. Последняя стадия была невыносима. Это опыт и каждый делает свои выводы. Я понимаю, возможно, был неправ, но я и не говорил, что я святой», - сказал Алексей Безус.