Таллиннка, выгнанная с «Дома-2», в слезах обратилась к людям: не знаю, как дальше жить

Вчера Милена вышла в эфир вся в слезах и в Insta-storys опубликовала жуткие видео того, как она находится в отчаянии из-за самоизоляции и того, что приходится сидеть бесконечно в четырех стенах, а также из-за того, что по-прежнему любит участника телепроекта Алексея Безуса, с которым была в отношениях почти два года у всех на виду.

Видеосообщения Безбородовой очень депрессивные, толстовка вся намокла от слез. «Давайте молиться, чтобы карантин поскорее закончился, потому что это просто жесть. У меня уже такие мысли в голове и мне кажется, что сейчас увеличится численность тех, кто совершает самоубийство», - сказала Милена. И далее перешла к слезам и более грустным сообщениям.