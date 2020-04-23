Таллиннка, выгнанная с «Дома-2», в слезах обратилась к людям: не знаю, как дальше жить

Рыдающая таллиннка Милена Безбородова, в начале чрезвычайного положения вышвырнутая с телепроекта «Дом-2», спешно нашла себе квартиру-студию в Москве. Оттуда девушка ведет прямые трансляции и общается с поклонниками в Instagram.
Вчера Милена вышла в эфир вся в слезах и в Insta-storys опубликовала жуткие видео того, как она находится в отчаянии из-за самоизоляции и того, что приходится сидеть бесконечно в четырех стенах, а также из-за того, что по-прежнему любит участника телепроекта Алексея Безуса, с которым была в отношениях почти два года у всех на виду.
Видеосообщения Безбородовой очень депрессивные, толстовка вся намокла от слез. «Давайте молиться, чтобы карантин поскорее закончился, потому что это просто жесть. У меня уже такие мысли в голове и мне кажется, что сейчас увеличится численность тех, кто совершает самоубийство», - сказала Милена. И далее перешла к слезам и более грустным сообщениям.
«Я нахожусь в четырех стенах на самоизоляции... у меня нет подруг, у меня единственный друг - это Даня... я не знаю, как дальше жить. Я вам скажу, что у меня были каждый день мысли скинуться с окна, напиться таблеток...» - говорит Милена.