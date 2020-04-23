Племянник Любови Успенской съехал от нее со скандалом

Как сообщили «СтарХиту», мужчина сливал личную информацию об Успенской ее же фан-клубу. Это очень не понравилось артистке, которая сейчас предпочитает вести закрытый образ жизни.

Известно, что Ролан уже съехал из особняка певицы и намерен улететь в Нью-Йорк. Вот только удастся ли ему осуществить задуманное в период карантина, обусловленном вспышкой коронавируса, вопрос очень спорный.

К слову, еще недавно Успенская рассказывала, как заботится о парне. «Когда сегодня моему племяннику Ролану понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну да, немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано», — рассказала 66-летняя звезда.

А еще звездная тетя, приютив родственника, даже отдала ему комнаты, принадлежащие дочери Татьяне. Кстати, Плаксина тогда очень обиделась на мать.

Сейчас Таня проживает в роскошной квартире в США и не думает возвращаться к родительнице, которая, по ее словам, была тираном. «Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучать, говорить, что я жирная, и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души», — откровенничала наследница звезды.

Успенская простила Таню и смирилась с ситуацией. «Да, она больше не живет в России. Приняла такое решение сама, я удерживать не стала. Сказала: «Пожалуйста, уезжай в Америку!» Оплатила билеты, она взяла сумму денег, которую ей дали за проданную информацию, и уехала к папе. Пусть они будут счастливы! Теперь у нее свобода полная», — негодовала королева шансона.