Звезда советского хоккея второй месяц лежит в искусственной коме в Германии

— С Сашкой Мальцевым мы играли в футбол на первенство области. Он с 49-го года, я с 50-го. Так получалось, что мы год играли вместе, год порознь. Когда он играл за нас — мы были чемпионами, когда уходил выступать за другой возраст — оставались вторыми. Я играл центрального защитника, он — центрфорварда. Саша говорил: «Ты отобрал мяч — отдай сразу мне, я разберусь». Я так и делал — отдавал ему верхом, и он первым же касанием так подрезал мяч себе на ход, что он перелетал через всех защитников, и Мальцев к нему успевал. А если уж он выходил один на один с вратарем — вариантов не было никаких.