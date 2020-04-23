В Китае появился новый очаг заражения коронавирусом - это город Харбин

Как пишет японское новостное агентство Kyodo, жители города могут выходить из дома только предъвив QR-код с подтверждением того, что они не заражены коронавирусом. На улицах все обязаны носить маски.
За последние 10 дней в городе подтвердилось 57 новых случаев заражения. Всего количество инфицированных дошло до 75. Под медицинским наблюдением находится 1400 человек.
Хотя с 14 апреля китайско-российская граница закрыта для пассажиров, Харбин поддерживает авиасообщение с Россией. Кроме того, с середины апреля город ввел обязательный 28-дневный карантин для всех приезжающих из‑за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.