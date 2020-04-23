Чт, 23.04.2020
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В Китае появился новый очаг заражения коронавирусом - это город Харбин

Харбин. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В Китае началась вторая волна распространения коронавируса. 10-миллионный город Харбин, который находится рядом с российской границей, закрыл въезд для жителей других городов и автомобилей, зарегистрированных не там. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет японское новостное агентство Kyodo, жители города могут выходить из дома только предъвив QR-код с подтверждением того, что они не заражены коронавирусом. На улицах все обязаны носить маски.

За последние 10 дней в городе подтвердилось 57 новых случаев заражения. Всего количество инфицированных дошло до 75. Под медицинским наблюдением находится 1400 человек.

Хотя с 14 апреля китайско-российская граница закрыта для пассажиров, Харбин поддерживает авиасообщение с Россией. Кроме того, с середины апреля город ввел обязательный 28-дневный карантин для всех приезжающих из‑за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.

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