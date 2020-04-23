Астролог Глоба: у пяти знаков Зодиака закончится «черная полоса» до конца апреля 2020

Российский астролог Тамара Глоба назвала пять знаков Зодиака, у которых, по ее словам, в апреле 2020 года закончится «черная полоса», пишет Topnews.
Близнецов ожидает период творческого успеха. Сотрудничество с родственниками принесет особенно благоприятные бонусы. Вы вместе преодолеете преграды и сможете вздохнуть с облегчением. В этом месяце вы начнете жить так, как сами хотите, благодаря чему к вам придет успех. Любые действия и ваши занятия будут соответствовать желаниям, поэтому вам обеспечено хорошее настроение. Все проверки на прочность, которые принесли вам много страданий, закончены, поэтому гоните негативные мысли.
Стрельцы также станут счастливчиками конца апреля. Вы поднимитесь на вершину успеха и отпугнете от себя неудачи. Не останавливайтесь и идите вперед. Однако постарайтесь не проявлять излишнюю доверчивость - вокруг вас много людей, которые ждут вашего провала. Не доверяйте первым предложениям и не ждите легких денег. Однако в конце апреля к вам придет признание, вложенные усилия окупятся самым лучшим образом.
Водолеев в последнюю неделю апреля будет ждать начало благоприятного периода. Представители этого знака Зодиака станут гораздо счастливее. Несмотря на карантинные ограничения, Водолеи умудрятся найти свою нишу и открыть бизнес. У вас все будет складываться лучше, чем вы ожидали. Не упустите момент и сделайте шаг в своем финансовом росте. Может прийти новая влюбленность или решатся вопросы, связанные с детьми.
Везунчиками окончания месяца в апреле 2020 года станут Рыбы. Вы сможете избавиться от накопившихся проблем, и уже в мае у вас наступит новая жизнь. Одинокие представители знака Зодиака смогут обрести личное счастье, а те, кто состоят в отношениях, получат прилив позитивной энергии и свежую струю. У вас на протяжении долгого времени продолжался период невезения, поэтому сейчас вы сможете расслабиться и получать удовольствие от жизни.