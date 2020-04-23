Астролог Глоба: у пяти знаков Зодиака закончится «черная полоса» до конца апреля 2020

Близнецов ожидает период творческого успеха. Сотрудничество с родственниками принесет особенно благоприятные бонусы. Вы вместе преодолеете преграды и сможете вздохнуть с облегчением. В этом месяце вы начнете жить так, как сами хотите, благодаря чему к вам придет успех. Любые действия и ваши занятия будут соответствовать желаниям, поэтому вам обеспечено хорошее настроение. Все проверки на прочность, которые принесли вам много страданий, закончены, поэтому гоните негативные мысли.

Девы в апреле 2020 года получат огромное вознаграждение в денежном или моральном эквиваленте. У вас не просто закончится «черная полоса», а начнется «белая». Ваши таланты оценят по-достоинству. Вы заслужили время для отдыха и наслаждения результатами своего труда. Время гармонично для общения с детьми, причем старшие дети могут оказать вам большую помощь. До мая ожидайте исполнения любой мечты и получения взаимопонимания с окружающими.

Стрельцы также станут счастливчиками конца апреля. Вы поднимитесь на вершину успеха и отпугнете от себя неудачи. Не останавливайтесь и идите вперед. Однако постарайтесь не проявлять излишнюю доверчивость - вокруг вас много людей, которые ждут вашего провала. Не доверяйте первым предложениям и не ждите легких денег. Однако в конце апреля к вам придет признание, вложенные усилия окупятся самым лучшим образом.

Водолеев в последнюю неделю апреля будет ждать начало благоприятного периода. Представители этого знака Зодиака станут гораздо счастливее. Несмотря на карантинные ограничения, Водолеи умудрятся найти свою нишу и открыть бизнес. У вас все будет складываться лучше, чем вы ожидали. Не упустите момент и сделайте шаг в своем финансовом росте. Может прийти новая влюбленность или решатся вопросы, связанные с детьми.