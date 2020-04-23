Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: проблемы решатся легче, чем вы думали

Овен

Бизнес идет на подъем, но не расслабляйтесь, и тем более не транжирьте полученные деньги – они вам еще пригодятся.

Телец

Ваше настроение подвержено перепадам, так что пусть вам под руку не попадаются ни в чем не повинные люди.

Близнецы

Если люди не выполняют то, что пообещали вам – не судите их. Вы ведь тоже иногда бываете не без греха.

Рак

Даже если ситуация кажется вам тупиковой – не опускайте руки. Всегда найдется выход, если хорошенько подумать.

Лев

Не стоит понапрасну критиковать окружающих, тогда и в ваш адрес не полетят негативные высказывания.

Дева

Ваши действия будут рассмотрены под микроскопом, так что старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.

Весы

Не стоит говорить людям то, что они не готовы услышать. Лучше вообще повремените со своими излишними откровениями.

Скорпион

Ваше оружие – это ваша осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Избегайте шантажа и провокаций.

Стрелец

Ваши идеи покажутся интересными начальству, так что можете рассчитывать на похвалу и благодарность, пишет «Сегодня».

Козерог

Вас ждет разноплановый и насыщенный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания.

Водолей

Ваш успех всецело будет зависеть от вашего умения убеждать, привлекать единомышленников и вести их за собой.

Рыбы