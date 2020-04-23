Гороскоп на 23 апреля для всех знаков Зодиака: проблемы решатся легче, чем вы думали

Этот четверг способен принести всем много радостных и приятных моментов, остается только их увидеть, «распробовать» и обернуть себе во благо. Это день новолуния, причем первые лунные сутки будут очень короткими, и скорее всего мы их «проспим», а проснемся под влиянием второго лунного дня. Это значит что, если не напрягаться, смотреть на мир с любовью и благодарностью и радовать друг друга, то этот день может стать на редкость счастливым и удачным.
Овен
Телец
Ваше настроение подвержено перепадам, так что пусть вам под руку не попадаются ни в чем не повинные люди.
Близнецы
Если люди не выполняют то, что пообещали вам – не судите их. Вы ведь тоже иногда бываете не без греха.
Даже если ситуация кажется вам тупиковой – не опускайте руки. Всегда найдется выход, если хорошенько подумать.
Лев
Не стоит понапрасну критиковать окружающих, тогда и в ваш адрес не полетят негативные высказывания.
Ваши действия будут рассмотрены под микроскопом, так что старайтесь все делать так, чтобы не к чему было придраться.
Весы
Не стоит говорить людям то, что они не готовы услышать. Лучше вообще повремените со своими излишними откровениями.
Скорпион
Ваше оружие – это ваша осведомленность, особенно если дело касается конкурентов. Избегайте шантажа и провокаций.
Стрелец
Ваши идеи покажутся интересными начальству, так что можете рассчитывать на похвалу и благодарность, пишет «Сегодня».
Козерог
Вас ждет разноплановый и насыщенный день. А вот насколько хорошо он пройдет, зависит от вашего желания.
Водолей
Ваш успех всецело будет зависеть от вашего умения убеждать, привлекать единомышленников и вести их за собой.
Рыбы
В этот день все решается легче, чем вы думали. Просто двигайтесь в нужном вам направлении, не обращая ни на кого внимания.