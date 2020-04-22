Красавица-внучка Владимира Высоцкого произвела фурор в Сети

Длинноволосую красавицу называют «тайной внучкой» Владимира Высоцкого. Друзья инстадивы знают о ее происхождении и находят общие черты с ее дедушкой.

Легендарный бард несколько лет поддерживал отношения с актрисой Татьяной Иваненко, с которой познакомился в Театре на Таганке. В 1972 году «советская Брижит Бардо», как называли ее, родила девочку Анастасию. Музыкант не признал дочь, но и не опровергал отцовство. Малышке дали фамилию Иваненко, а отчество – Владимировна.

В 1999 году на свет появилась дочь Анастасии – Арина Сахарова. Сейчас девушка живет в Юго-Западной части Москвы. Она закончила школу с упором на изучение французского языка и поступила в Московский государственный медико-стоматологический университет. Друзья Арины рассказали, что в вузе знают о знаменитом дедушке Сахаровой.

Звездная наследница ведет блог в соцсети, который с каждым днем становится всё более популярным. Красавица-студентка публикует свои снимки и восхищает поклонников красотой. У девушки – длинные каштановые волосы, пухлые губы (она подчеркивает, что не увеличивала их) и глаза необычного цвета морской волны, как у деда. Арина увлекается макияжем и иногда показывает собственные работы.