«Жестокость поражает»: поведение коронавируса в организме шокировало врачей

По мнению ученых, коронавирус губительно действует не только на легкие, но и на другие органы человека, сообщает Topnews.

Как пишет Science со ссылкой на исследование работающего в нью-хейвенском госпитале и Йельском университете кардиолога Харлана Крумхольца, коронавирус может поразить различные органы, и последствия могут оказаться катастрофическими. «Жестокость этого заболевания поражает и потрясает», - сказал он.

По словам ученого, пока нет четкого понимания полной картины воздействия коронавируса на организм, несмотря на публикацию огромного количества работ по этой проблеме. Как пишет издание, после попадания в организм человека через носоглотку, вирус самокопируется, распространяясь в новых клетках. В случае, если иммунная система не может его остановить, вирус попадает в трахею и легкие, что представляет особую опасность. В результате борьбы с ним иммунной системы нарушается снабжение организма кислородом.

Вскрытие умерших больных показывает, что их легочные альвеолы заполненны жидкостью, лейкоцитами и остатками мертвых клеток. Согласно одной из версий, к такому результату приводит излишне сильная реакция иммунной системы - так называемая цитокиновая буря, в ходе которой идут наиболее мощные воспалительные процессы, а иммунные клетки начинают атаку даже на здоровые ткани. Однако не все специалисты считают эту версию достаточно обоснованной.

Однако, кроме легких, под ударом оказываются сердце и кровеносные сосуды. Согласно некоторой информации, 20% из 416 пациентов, заразившихся коронавирусом и проходивших лечение в Ухане, имели признаки повреждения миокарда, а у 44% из 138 пациентов врачи выявили аритмию. Голландские медики обнаружили проблемы со сворачиваемостью крови у 38% из 184 пациентов коронавирусом, попавших в реанимацию, причем почти у каждого третьего имелись тромбы, которые могут не только блокировать важные артерии, но и попадать в головной мозг, становясь причиной инсульта.

«Кровяные тромбы оказывают серьезное влияние на тяжесть протекания болезни и смертность от COVID-19», - заявил Бенхуда Бикдели, сотрудник медцентра Колумбийского университета.

Специалисты сообщают и о таком симптоме, как ишемия тканей пальцев, спровоцированном сужением сосудов и сокращением кровотока. В результате может происходить распухание пальцев и отмирание тканей. Тем не менее, до конца процесс поражения сердца и сосудов при коронавирусе не ясен.

Ряд исследований говорят о том, что коронавирус может поражать почки. К примеру, у части госпитализированных в Ухани выявлена почечная недостаточность, а также кровь и белок в моче. К тому же вирусные частицы обнаруживались в почках умерших.

Эксперты полагают, что коронавирус угрожает головному мозгу и центральной нервной системе: больные могут терять сознание. Также довольно распространенным является и потеря обоняния во время болезни. Упомянутая выше цитокиновая буря может привести к отеку мозга, а из-за повышенной свертываемости крови может случиться инсульт.