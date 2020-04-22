Илона Калдре: «Власть - это обслуживающий персонал»

«Пока вынуждено приходится терзать себя самоизоляцией (не путать с самоликвидацией), задумалась... Как ни крути, все действия эстонских политиков ни разу не про медицину и не обусловлены заботой о нас, людях. Политикам высокого полета все-таки стоит вспоминать время от времени, нежа свои задницы в «мерседесах», слова Маргарeт Тэтчер о том, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков.

Складывается такое впечатление, что огромный поезд под названием НАША ЖИЗНЬ летит без машиниста, потому что те, кто сегодня должен решать конкретные проблемы общества, занимаются Бог знает чем, но только не делом. Они решают свои личные вопросы, удерживаясь на том стуле, на котором сидят, потому что это зарплата, определенные привилегии и полномочия. А я предлагаю вам вспомнить о том, что изначально все эти депутаты и прочие люди, кто объединены общим словом ПОЛИТИКИ, - избранники нашего народа, нас с вами, между прочим (за редким исключением).

Не так далеко в историю ушли те времена, когда вот эти самые избранники назывались «слугами народа». Вот представьте себе, пришли вы в ресторан, где официант вылил на вас напиток, плюнул вам в тарелку и залез между делом к вам в карман. Ну и как следует поступить с таким работничком? Власть - это обслуживающий персонал. Мы с вами имеем полное право быть недовольными их работой. Мы совсем не должны приносить себя в жертву обслуживающему персоналу. Мы в ресторан ходим не для того, чтобы угодить официантам.

И скажите мне тогда, как так получается, что сегодня СЛУГИ живут куда лучше, чем ГОСПОДА? Пока мы с вами теряем работу, лихорадочно ищем выход из сложных ситуаций с банками, займами, кредитами, рискуем здоровьем, не имея возможность обследовать сегодня свое уставшее сердце, переживаем за свой бизнес и завтрашний день, ЭТИ стабильно получают заоблачные зарплаты, ни разу не напрягая себя мыслями о жизни простых людей.

Все политики сегодня разделились на два лагеря. С одной стороны, молчаливые наблюдатели, которые не высовываются из нор, дабы не быть потом виноватыми, и другие: те, кто активно ловит хайп и исполняет… Как сказать-то вернее? Да просто исполняет!

Кстати, не стоит смешивать вирус и политические решения. Именно на это часто смещаются ориентиры тех, кто программирует сознание людей. Хотеть, желать искренне здоровья людям и беречь их от разного рода невзгод - означает хотеть счастливой и сытой жизни для народа, детей, стариков. Это значит - сохранять рабочие места, образование, медицину, добрососедские отношения, разум, если угодно.