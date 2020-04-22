Семья купила старый дом, не подозревая, что их ждет за замурованной дверью тайной комнаты

Помещение оставалось нетронутым 102 года и стало настоящим сюрпризом для новых хозяев.
Семья приобрела старый дом в коммуне Белабр во Франции, но никто не предупредил их, какая тайна скрывается за его дверями. Осматривая новые владения, хозяева обнаружили секретную комнату, вход в которую был заложен кирпичом. И когда владельцы ее вскрыли, они словно перенеслись на машине времени на сто лет назад. А после узнали завораживающую историю.
С тех пор поместье снова сменило владельца. Однако и следующие хозяева не рискнули нарушить давний договор вплоть до 2014 года. После дом пустовал шесть лет, пока туда не въехала новая семья, которая ни о чем не подозревала. И вот перед их глазами предстали изъеденный молью мундир, пистолет, трубка и фотопортрет самого Рошера, висевший над кроватью.