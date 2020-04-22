Семья купила старый дом, не подозревая, что их ждет за замурованной дверью тайной комнаты

С тех пор поместье снова сменило владельца. Однако и следующие хозяева не рискнули нарушить давний договор вплоть до 2014 года. После дом пустовал шесть лет, пока туда не въехала новая семья, которая ни о чем не подозревала. И вот перед их глазами предстали изъеденный молью мундир, пистолет, трубка и фотопортрет самого Рошера, висевший над кроватью.