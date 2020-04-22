Ср, 22.04.2020
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Семья купила старый дом, не подозревая, что их ждет за замурованной дверью тайной комнаты

Заброшенный дом. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Помещение оставалось нетронутым 102 года и стало настоящим сюрпризом для новых хозяев.

Семья приобрела старый дом в коммуне Белабр во Франции, но никто не предупредил их, какая тайна скрывается за его дверями. Осматривая новые владения, хозяева обнаружили секретную комнату, вход в которую был заложен кирпичом. И когда владельцы ее вскрыли, они словно перенеслись на машине времени на сто лет назад. А после узнали завораживающую историю.

Фото © Twitter / Ilkersezerrr

Когда-то это комната принадлежала лейтенанту Юберу Рошеро, который погиб в 1918 году, во время Первой мировой войны. На момент смерти ему был всего 21 год, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail. Убитые горем родители, потерявшие любимого сына, решили сохранить комнату нетронутой, словно парень всё еще там живет. А когда в 1935 году передали дом французскому генералу Эжену Бриду, поставили ему условие: внутри всё останется как есть минимум на 500 лет.

Фото © Twitter / Ilkersezerrr

С тех пор поместье снова сменило владельца. Однако и следующие хозяева не рискнули нарушить давний договор вплоть до 2014 года. После дом пустовал шесть лет, пока туда не въехала новая семья, которая ни о чем не подозревала. И вот перед их глазами предстали изъеденный молью мундир, пистолет, трубка и фотопортрет самого Рошера, висевший над кроватью.

Фото © Twitter / Ilkersezerrrwikivictorian

Так невольно они нарушили традицию. Однако из уважения к солдату, посмертно награждённому медалью «За отвагу», они собираются сделать в этом месте музей его памяти.
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