Елена Темникова намекнула на домогательства Максима Фадеева

Это сейчас Елена Темникова является самостоятельной артисткой, которая сама развивает свою карьеру. Однако в самом начале творческого пути у певицы было идеалистическое представление о шоу-бизнесе. Звезда верила, что все будут относиться к ней сугубо с добротой, но правда оказалась куда более суровой.

Темникова стала гостьей прямого эфира Тины Канделаки. Телеведущая поделилась историей из собственного опыта на тему домогательств. «Мне поступали такие предложения. Я понимала, к чему идет и сразу отказывалась. Не скажу, что из-за этого моя карьера как-то замирала, развивалась медленнее. А с тобой такое было?» — поинтересовалась Канделаки.

Неожиданно Темникова подтвердила, что и ей поступали аналогичные предложения, но она отказывалась, что никак не влияло на ее популярность. «То же самое. Предлагали», — рассказала Темникова.

Многие поклонники решили, что Темникова намекнула на свой неудачный опыт сотрудничества с Максимом Фадеевым. Напомним, что Елена на протяжении многих лет была солисткой группы SEREBRO, но после ухода из коллектива она начала скандалить с композитором. Сейчас Темникова и Фадеев не общаются, а в интервью отзываются друг о друге негативно. «Очень важно при подписании контрактов задумываться, как вы будете расставаться с продюсером. Это очень тонкий и неприятный момент», — уверена звезда.

Елена считает, что начинающим артисткам следует отвергать и настойчивых продюсеров, и олигархов, пытающихся затащить их в постель. Также Темникова посоветовала певицам всегда внимательно читать условия контрактов, чтобы сразу понимать, с каким лейблом они сотрудничают.

«Если вы подписывайте контракт с продюсером, обращайте внимание на прошлые кейсы. Если раньше продюсер вставлял артистам палки в колеса, то и с вами так будет. Не надо заключать контракты с теми продюсерами, которые были замешаны в скандалах», — поделилась звезда.

Сольная карьера Елены складывается крайне удачно. Темникова выпустила несколько громких хитов, а ее клипы собирают миллионы просмотров. За прошлый год чистая выручка Елены составила больше ста миллионов рублей (более миллиона евро по сегодняшнему курсу). Доходы могли быть еще выше, но певица вкладывает очень большие средства в свою раскрутку.

«Я продолжаю вкладывать в себя. У нас очень много планов, идей. Сейчас записываем новый альбом. На заработанные деньги я купила родителям квартиру и себе тоже. Сейчас с мужем строим дом», — призналась артистка.