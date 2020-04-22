Счастливая Эвелин Ильвес похвасталась, сколько ей надарили цветов на день рождения

Слезы-слезами из-за снижения дохода, а день рождения - по расписанию. Буквально недавно Эвелин Ильвес поставила на уши всю страну сообщением о том, что потеряла большую часть дохода и вынуждена освободить квартиру в Старом городе и отказаться от автомобиля, так как больше нет таких денег, а на одну зарплату молодого врача сильно не разгуляешься.