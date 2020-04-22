Счастливая Эвелин Ильвес похвасталась, сколько ей надарили цветов на день рождения

Эстонская предпринимательница и бывшая супруга президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес 20 апреля отметила день рождения, ей исполнилось 52 года. Несмотря на коронакризис, цветов женщине подарили довольно много.
Слезы-слезами из-за снижения дохода, а день рождения - по расписанию. Буквально недавно Эвелин Ильвес поставила на уши всю страну сообщением о том, что потеряла большую часть дохода и вынуждена освободить квартиру в Старом городе и отказаться от автомобиля, так как больше нет таких денег, а на одну зарплату молодого врача сильно не разгуляешься.
«Спасибо! Дружеские объятия всем за добрые пожелания, стихотворения и песни, картинки, подарки и идеи! Это было неповторимый день рождения, который навсегда останется в сердце вместе с частичкой каждого из вас», - сказала Эвелин Ильвес.