Ср, 22.04.2020
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«Мать пошла за молоком»: полуобнаженная Нюша спровоцировала поклонников

Нюша.

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik

Певица подогрела к себе интерес подписчиков пляжным фото во время самоизоляции, пишет Пятый канал.

Пляжный снимок певицы Нюши притянул ее подписчиков в Instagram к экранам мониторов и смартфонов. Во время самоизоляции артистка выложила селфи в сплошном купальнике с леопардовым принтом. Его покрой максимально открывает бедра, так что отдельные пользователи соцсети назвали вещь «полукупальником» и раскритиковали автора поста за излишнюю откровенность.

«Сняла бы уже вообще купальник», — написала одна из возмущенных дам, но оказалась в меньшинстве. В основном юзеры оценили фото по высшему разряду.

Instagram @nyusha_nyusha

«Мать пошла за молоком…» или «выбираю фон для конференции Zoom». Как никогда сложный вопрос: как подписать фото? Ваши варианты?» — написала Нюша.

Кокетливая звезда наверняка ожидала, что в ответ на просьбу оценить такое фото посыплются комплименты. Так и произошло.

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