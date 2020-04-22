Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля

Ранее Володина отмечала, что в этом году будет как минимум шесть затмений, которые обещают человечеству серьезные испытания. Сейчас прошло только два затмения из шести, так что Василиса уверена, что будет месяц, который окажется гораздо хуже апреля.

Собственно, следующий тяжелый период настанет уже летом этого года, а именно в июне-июле, на которые приходятся очередные затмения. «К сожалению, я должна сказать, что будет еще один период времени, гораздо более беспокойный, чем начало апреля. Это вторая половина июня. Вообще июнь — начало июля, где и затмения собрались, и соединение Юпитера с Плутоном, которое подогревает все происходящее, будут непростыми. К сожалению, может быть еще повторение или усиление», — написала в своем блоге Володина.