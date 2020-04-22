Люди в Эстонии во времена СССР: какими они были и как жили? Смотрите!

Эстония в Советском союзе во многом была обособленной республикой. Таллинн всегда был чуть более европейским, даже более европейским, чем любимые всеми Рига и Юрмала в Латвии. И люди в нашей стране чаще доставали модные западные вещи, пишет Zen.Yandex.ru.