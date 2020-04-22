Люди в Эстонии во времена СССР: какими они были и как жили? Смотрите!

Эстония в Советском союзе во многом была обособленной республикой. Таллинн всегда был чуть более европейским, даже более европейским, чем любимые всеми Рига и Юрмала в Латвии. И люди в нашей стране чаще доставали модные западные вещи, пишет Zen.Yandex.ru.
Если искать фото эстонцев советских времен, то это, пожалуй, самое популярное. И еще несколько подобных кадров. Это самый конец Советского союза.
Эстонские дети и подростки во времена СССР проводили время как любые советские дети - на улице.
Мальчишки на фото спокойно гуляют в резиновых сапогах, в пыльных брюках, и не сильно переживают из-за этого. Нынешние эстонцы и эстонки куда большие модники.
Судя по фото, продают ткани. Это прямо рядом с Вирускими воротами. Берут женщины. Все в платках. Кажется, весна или осень.
Так выглядело советское детство в Таллинне
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