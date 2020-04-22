ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Может ли коронавирус попасть в организм через рану?

«Чтобы вирусы могли проникнуть в клетку и размножиться внутри нее, необходимо иметь, чтобы на поверхности этой клетки был определенный рецептор или ключ. Эти рецепторы обычно расположены на поверхности клеток дыхательного и желудочно-кишечного тракта, они являются основными проводниками, по которым вирусы проникают в наш организм. Для респираторного вируса почти невозможно проникнуть в организм через рану. Но есть вирусы, которые распространяются через биологические жидкости организма и способны на это, например, ВИЧ», - объясняет Шунина.