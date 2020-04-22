ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Может ли коронавирус попасть в организм через рану?
Читатель портала Elu24 поинтересовался, можно ли заразиться коронавирусом через небольшую ранку. Младший научный сотрудник отделения иммунологии Института биологической и переходной медицины Тартуского университета Марина Шунина ответила на вопрос.
Она объясняет, что поскольку кожа и слизистые оболочки являются защитными барьерами в организме человека, они, как правило, способны успешно защитить нас от проникновения различных патогенов. Однако, когда появляются раны, человек оказывается в уязвимом положении. «Через раны различные бактерии могут проникать в организм, потому что в ране много подходящих питательных веществ для их размножения».
Однако не все вирусы могут попасть в организм через рану, потому что тело имеет несколько иную структуру.
«Чтобы вирусы могли проникнуть в клетку и размножиться внутри нее, необходимо иметь, чтобы на поверхности этой клетки был определенный рецептор или ключ. Эти рецепторы обычно расположены на поверхности клеток дыхательного и желудочно-кишечного тракта, они являются основными проводниками, по которым вирусы проникают в наш организм. Для респираторного вируса почти невозможно проникнуть в организм через рану. Но есть вирусы, которые распространяются через биологические жидкости организма и способны на это, например, ВИЧ», - объясняет Шунина.
Что делать с микроранами?
«Если кожа повреждена, ее необходимо защищать до тех пор, пока покров не восстановится. Мелкие порезы обычно заживают быстро, и кожа восстанавливает свою целостность. Главное - содержать поврежденный участок в чистоте и, при необходимости, защитить рану пластырем», - добавляет Шунина.
Она также отмечает, что, поскольку дезинфекция рук спиртосодержащими продуктами может быть болезненной для свежих ран, вместо дезинфекции на открытом воздухе можно использовать одноразовые перчатки.
Если мы слишком много моем руки, мы также смываем защитный липидный слой с их поверхности, что, в свою очередь, вызывает ослабление защитных сил кожи. Помните, что после мытья и дезинфекции рук нужно также нанести увлажняющий крем!