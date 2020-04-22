Мэр Таллинна Михаил Кылварт: городские массовые мероприятия отменены до конца июля

Город Таллинн решил отменить крупные мероприятия, запланированные до конца июля, чтобы защитить здоровье горожан и, таким образом, предотвратить возможную новую вспышку заболевания.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, это решение пришлось принять, поскольку пока неизвестно, когда пандемия коронавируса в мире и в Эстонии пойдет на спад.
«Крупные мероприятия привлекли бы в Таллинн большое количество гостей отовсюду, и такие скопления людей могут стать причиной новой волны заболеваний. Исходя из этого, нам следует отказаться от проведения традиционных мероприятий – таких как, например, День Таллинна, Дни Старого города, Дни моря, а также от многих других запланированных на летний период массовых мероприятий – в том числе от международных спортивных соревнований, - сказал Белобровцев. – Я верю, что если все мы приложим усилия, избегая прямых контактов и соблюдая все правила чрезвычайного положения, то осень принесет нам насыщенную культурную программу».
Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что деятельность частных предприятий, организующих летние мероприятия и фестивали, город ограничивать не собирается, это скорее решение правительства. А Таллинн свои мероприятия отменил до конца июля, но, по словам мэра, скорее всего, в августе они тоже будут отменены.