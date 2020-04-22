Мэр Таллинна Михаил Кылварт: городские массовые мероприятия отменены до конца июля

«Крупные мероприятия привлекли бы в Таллинн большое количество гостей отовсюду, и такие скопления людей могут стать причиной новой волны заболеваний. Исходя из этого, нам следует отказаться от проведения традиционных мероприятий – таких как, например, День Таллинна, Дни Старого города, Дни моря, а также от многих других запланированных на летний период массовых мероприятий – в том числе от международных спортивных соревнований, - сказал Белобровцев. – Я верю, что если все мы приложим усилия, избегая прямых контактов и соблюдая все правила чрезвычайного положения, то осень принесет нам насыщенную культурную программу».