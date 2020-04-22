Ср, 22.04.2020
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Филиппу Киркорову пришло сообщение от покойного Дмитрия Хворостовского

Филипп Киркоров

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся в 2017 году от рака головного мозга, прислал сообщение поп-королю российской эстрады Филиппу Киркорову.

Произошло это в Instagram под публикацией Филиппа о том, что он распродает свои концертные костюмы, а вырученные деньги отдаст на благотворительность. Там появился комментарий, оставленный с аккаунта Хворостовского. Он весьма краткий: несколько смайликов, хлопающих в ладоши. Правда, мистики в этом совершенно нет. Аккаунт Хворостовского ведут его дети Нина и Максим. Об этом даже сказано в описании профиля. Время от времени они публикуют архивные снимки и видео покойного отца, пишет 7d.org.ua.

 
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