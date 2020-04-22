Филиппу Киркорову пришло сообщение от покойного Дмитрия Хворостовского

Произошло это в Instagram под публикацией Филиппа о том, что он распродает свои концертные костюмы, а вырученные деньги отдаст на благотворительность. Там появился комментарий, оставленный с аккаунта Хворостовского. Он весьма краткий: несколько смайликов, хлопающих в ладоши. Правда, мистики в этом совершенно нет. Аккаунт Хворостовского ведут его дети Нина и Максим. Об этом даже сказано в описании профиля. Время от времени они публикуют архивные снимки и видео покойного отца, пишет 7d.org.ua.