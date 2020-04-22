ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Эстонский астролог назвала три знака Зодиака, которые легко преодолеют все трудности високосного года

«C точки зрения астрологии, високосный год считается необычным из-за начала нового четырехлетнего цикла, а не из-за прибавления одних суток в феврале месяце», – говорит Кристина Иванова.

С високосным годом связано много примет и суеверий, ко многим из которых не стоит относиться серьезно. Однако астролог считает, что на одну из них – в високосный год лучше не жениться – в 2020 году все же стоит обратить внимание.

«В 2020 году эта примета отнюдь не связана с суеверием, а лишь с реальным положением небесных тел», – говорит Иванова.

Все дело в том, что с 11 мая по 28 июня 2020 года мы будем наблюдать ретроградное движение планеты Венеры. Венера отвечает за любовные отношения и финансовое благополучие. В период ее ретроградного движения лучше не регистрировать отношения, так как ссор и споров у пары может быть больше, чем обычно.

Также астролог перечисляет, какие три знаки Зодиака с легкостью преодолеют трудности 2020 високосного года и даже преуспеют в своих начинаниях!

Представители знака Скорпиона обязательно почувствуют прилив энергии и сил в этом году. Несмотря на то, что вы окажетесь участником не зависящих от вас событий, ваши намерения перейдут в действия, и вы получите шанс совершить давно задуманное.

Представители знака Тельца отметят в этом году значительное укрепление семейных уз и, возможно, захотят сменить свой социальный статус в сторону семейного положения. Кроме того, этот год сулит вам хорошие возможности для заработка. Вы можете серьезно прирасти в доходах, если будете быстро реагировать на изменения рынка.

Девам удастся выгодно распределить свой капитал или получить новую, высокооплачиваемую должность. Обратите внимание на осенний период этого года. Для вас откроется много неожиданных возможностей. Не пасуйте перед трудностями, ведь этот год обязательно даст вам повод проявить амбиции.