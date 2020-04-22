Легендарная эстонская дама Майе показала, как выглядит ужин с друзьями во время карантина

Во время пандемии коронавируса запрещены все массовые мероприятия и ужин с друзьями, поэтому Майе сидит одна за столом с невидимыми друзьями и ведет с ними диалог, накладывает всем еду, извиняется за то, что нет риса, радуется, что один из гостей не пьет пиво, а воду, так как у нее только банка пенного напитка. Смотрите видео!