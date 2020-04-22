«Не пора ли начать грабить?!»: жители Нарвы не теряют бодрости духа во время карантина
«Осторожно, вы можете быть заражены хорошим настроением!» – таков девиз весельчаков из Нарвы, которые называют себя «НеНарваДушные».
Чтобы поддержать население во время чрезвычайного положения в Эстонии блогеры-весельчаки снимают юмористические ролики и делятся ими на своем канале в социальной сети.
Новый ролик называется «Не пора ли начать грабить».
«Тридцать четвертый день карантина: закончились припасы, деньги. Что остается делать людям?» – спрашивают нарвитяне, а затем показывают свой вариант ответа на этот вопрос.
Смотрите видео!