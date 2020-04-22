Ср, 22.04.2020
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«Не пора ли начать грабить?!»: жители Нарвы не теряют бодрости духа во время карантина
Смотрите видео!

ФОТО: Кадр из видео

«Осторожно, вы можете быть заражены хорошим настроением!» – таков девиз весельчаков из Нарвы, которые называют себя «НеНарваДушные».

Чтобы поддержать население во время чрезвычайного положения в Эстонии блогеры-весельчаки снимают юмористические ролики и делятся ими на своем канале в социальной сети. 

Новый ролик называется «Не пора ли начать грабить»

«Тридцать четвертый день карантина: закончились припасы, деньги. Что остается делать людям?» – спрашивают нарвитяне, а затем показывают свой вариант ответа на этот вопрос.

Смотрите видео! 

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