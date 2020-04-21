У переболевших коронавирусом иммунитета нет: данные ВОЗ

Надежды на то, что пандемия окончится после того, как переболеет большая часть населения планеты, напрасны. Такое мнение высказала доктор Мария Ван Керхов, американский эксперт по инфекционным заболеваниям, технический руководитель ВОЗ по Covid-19, сообщает Сегодня со ссылкой на Theguardian.
Всего 3% всех жителей планеты имеют антитела, которые говорят о том, что человек переболел коронавирусом. Но это совсем не означает, что у выздоровевших есть иммунитет. Доктор Мария Ван Керхов отметила, что при исследовании она надеялась выявить большее число людей с антителами к коронавирусу.
На данный момент рано говорить об этом с уверенностью. Пока никто точно не знает, имеет ли человек с антителами иммунитет перед Covid-19,
– объяснила доктор.
А гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ослабление карантина в разных странах не является концом эпидемии. Ведь согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день и в мире, и в каждой отдельной стране коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета.