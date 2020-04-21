У переболевших коронавирусом иммунитета нет: данные ВОЗ

Всего 3% всех жителей планеты имеют антитела, которые говорят о том, что человек переболел коронавирусом. Но это совсем не означает, что у выздоровевших есть иммунитет. Доктор Мария Ван Керхов отметила, что при исследовании она надеялась выявить большее число людей с антителами к коронавирусу.

На данный момент рано говорить об этом с уверенностью. Пока никто точно не знает, имеет ли человек с антителами иммунитет перед Covid-19,

А гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ослабление карантина в разных странах не является концом эпидемии. Ведь согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день и в мире, и в каждой отдельной стране коронавирусом переболели примерно 3% населения. Но даже у них при наличии антител к COVID-2019 нет к нему иммунитета.