Эминем отмечает 12 лет жизни без наркотиков

Чистая дюжина! Я не боюсь,

— написал 47-летний музыкант.

Эту дату Эминем отмечает уже много лет и каждый год публикует снимок жетона.

Рэпер, который является пятнадцатикратным обладателем премии "Грэмми", часто рассказывал в своих песнях о наркозависимости. В 2008 году у него была передозировка метадона, и после этого он перестал употреблять наркотики. В одном из интервью он признавался, что употреблял от 10 до 20 таблеток викодина ежедневно, помимо огромных дозировок валиума, амбиена и других запрещенных препаратов.

Количество было таким большим, что я даже точно не знаю, что принимал,

— признавался он.

Что касается передозировки, то рэпер рассказывал, что лекарство ему дал знакомый, а позже он узнал, что это был метадон, который используется для лечения героиновых наркоманов. Эминем признался, что его врач сказал, что количество метадона, которое он принял, было равносильно четырем дозам героина.

Если бы я знал, что это метадон, то, вероятно, не принял бы его,

— откровенничал он.

По словам рэпера, во многом на его решение отказаться от наркотиков повлияли его дети: родная дочь Хейли и приемные Лейни и Уитнер.

Поклонники Эминема поздравили его с новым этапом в жизни и поблагодарили за то, что он своим примером вдохновляет миллионов людей во все мире.

Ты вдохновляешь многих людей, которые каждый день борются с зависимостью. Ты доказываешь то, что все возможно, если работать над этим. Ты мотивируешь миллиарды людей во всем мире, которые восхищаются тобой. Ты заслуживаешь похвалы за то, что ты сражаешься за свою собственную жизнь. Мы любим тебя, ты же наша семья,