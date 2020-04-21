Вт, 21.04.2020
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Клип на песню Киркорова попал в число номинантов нью-йоркского кинофестиваля

Филипп Киркоров

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Клип на песню "Романы" Филиппа Киркорова номинирован на приз в категории "Лучшее музыкальное видео" ежегодного кинофестиваля The International New York Film Festival (INYFF), пишет Лайф.

Отличные новости из-за океана! Летим дальше. Выше. Не останавливаемся. Спасибо всей команде!

— написал певец в Instagram, отметив, что будет следить за ходом мероприятия, которое в 2020 году пройдёт в режиме онлайн.

Клип был представлен в феврале. Одну из главных ролей в нём исполнила актриса Екатерина Варнава, сыгравшая прихожанку. Комментируя новость, она отметила, что не знает, что делать: "кричать от счастья или плакать". Сам певец предстал в роли католического священника.

Кинофестиваль The International New York Film Festival пройдёт в июне.

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