Клип на песню Киркорова попал в число номинантов нью-йоркского кинофестиваля

— написал певец в Instagram, отметив, что будет следить за ходом мероприятия, которое в 2020 году пройдёт в режиме онлайн.

Клип был представлен в феврале. Одну из главных ролей в нём исполнила актриса Екатерина Варнава, сыгравшая прихожанку. Комментируя новость, она отметила, что не знает, что делать: "кричать от счастья или плакать". Сам певец предстал в роли католического священника.