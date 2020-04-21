Модель из Белоруссии обратилась к будущему мужу, которым после увиденного мечтают стать все

Полина Малиновская, 21-летняя модель из Белоруссии, не прочь время от времени побаловать поклонников фото в купальниках или нижнем белье. В этот раз девушка опубликовала снимок, на котором она позировала на краю бассейна в стильном красном купальнике. Но, видимо, посчитав, что на ней слишком много одежды, Полина решила этот купальник приспустить, пишет Daily Star.
Фото девушка сопроводила такой подписью на английском:
Дорогой будущий муж, пожалуйста, запомни, я никогда не стану бывшей женой... Только вдовой.
Но, несмотря на пугающий посыл, подписчики модели пришли в восторг от нового снимка, о чём поспешили сообщить в комментариях (перед этим поставив 258 тысяч лайков).
Но некоторые в комментариях обратили внимание на ошибку во фразе. Что вполне объяснимо, ведь, хоть Полина и прожила в Белоруссии первые 16 лет, позже она переехала на родину своего отца — в Италию. И английский стал для девушки уже третьим языком, поэтому какие-либо недочеты вполне допустимы. Хотя языковой барьер и не помешал модели стать амбассадором американской компании Revolve, занимающейся продажей одежды разных брендов.