Модель из Белоруссии обратилась к будущему мужу, которым после увиденного мечтают стать все

Но, несмотря на пугающий посыл, подписчики модели пришли в восторг от нового снимка, о чём поспешили сообщить в комментариях (перед этим поставив 258 тысяч лайков).

Но некоторые в комментариях обратили внимание на ошибку во фразе. Что вполне объяснимо, ведь, хоть Полина и прожила в Белоруссии первые 16 лет, позже она переехала на родину своего отца — в Италию. И английский стал для девушки уже третьим языком, поэтому какие-либо недочеты вполне допустимы. Хотя языковой барьер и не помешал модели стать амбассадором американской компании Revolve, занимающейся продажей одежды разных брендов.