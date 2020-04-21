33-летняя звезда Playboy покончила с собой

Довольно долго обворожительная блондинка боролась с наркотической и алкогольной зависимостью. Сегодня стало известно, что Эшли Маттингли, недавно вставшая на путь исправления, совершила самоубийство, пишет «Стархит».
Сотрудники полиции уже расследуют смерть звезды глянца. Хотя ее родные уверены, что Маттингли самовольно ушла из жизни. «Поздно вечером в четверг мы узнали, что наша дорогая сестра с огромной душой покончила с собой. Эшли переехала ближе к дому пару лет назад и жила в Остине. Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но хотела выздороветь и работала над этим», — сообщили в окружении блондинки.
Незадолго до кончины модель завела себе щенка. Она считала, что питомец поможет ей в борьбе с губительной зависимостью. Теперь же четвероногий малыш будет жить у родных Эшли.
«У полиции есть записи, которые она оставила перед тем, как покончить с собой, и мы с нетерпением ждем, когда сможем их увидеть. У нее остались племянницы, которых она бесконечно любила, брат-близнец, две сестры, друзья и другие члены семьи. Мы навсегда сохраним воспоминания о ней», — подчеркнули близкие Маттингли