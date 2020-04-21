33-летняя звезда Playboy покончила с собой

Сотрудники полиции уже расследуют смерть звезды глянца. Хотя ее родные уверены, что Маттингли самовольно ушла из жизни. «Поздно вечером в четверг мы узнали, что наша дорогая сестра с огромной душой покончила с собой. Эшли переехала ближе к дому пару лет назад и жила в Остине. Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но хотела выздороветь и работала над этим», — сообщили в окружении блондинки.

Незадолго до кончины модель завела себе щенка. Она считала, что питомец поможет ей в борьбе с губительной зависимостью. Теперь же четвероногий малыш будет жить у родных Эшли.