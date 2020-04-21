Пять знаков Зодиака, которые легче всего переживут кризис после карантина

Овен

Рассудительные и готовые ко всему Овны способны трезво мыслить в любой ситуации, решая проблемы самостоятельно. Типичный представитель знака не будет сидеть на месте, если его коснутся трудности, особенно финансовые. Овен вспомнит о своих возможностях, будет анализировать варианты выхода из положения. А упорство и целеустремленность всегда приводят к успешному результату.

Телец

Телец сохраняет спокойствие, когда все остальные паникуют и бездействуют. Он обладает хорошей фантазией, что позволяет предпринимать неожиданные действия и быть настойчивее других. В условиях кризиса эти ценные качества помогают оставаться на плаву. Тельцы — один из самых семейных знаков зодиака, и ради сохранения уровня жизни родных и близких будут идти напролом.

Близнецы

Родившиеся под этим знаком относятся ко всему с легкостью. Их взгляды на жизнь таковы, что в трудный момент Близнецы не прячут голову в песок, не ищут того, кто мог бы решить за них все вопросы. Они будут искать любую возможность выбраться из сложившейся ситуации, это разносторонние и общительные люди, обладающие даром убеждения. Особенно это касается представителей творческих профессий — они привыкли выжимать из всего максимум, даже когда остальные оказываются в тупике.

Водолей

Водолеи обладают удивительной способностью в упор не замечать проблемы внешнего мира. Они сами себе на уме. Иногда это минус, но в кризисной ситуации — плюс. Водолей будет жить, как ни в чем не бывало. Если не получится добиться успеха или встать на ноги в одном деле, будет искать возможность зацепиться за что-нибудь еще. При этом отказ или неудача побуждает их стучаться в другие двери. Так может продолжаться до бесконечности, пока Водолеи не добьются своего.

Козерог