Тошнота и сильные боли: как Том Хэнкс перенес коронавирус

Голливудский актер Том Хэнкс рассказал подробности о своей борьбе с коронавирусом в интервью радио «National Defense», в котором признался, что его жена Рита Уилсон столкнулась с более серьезными симптомами болезни, чем он сам.

«Рита прошла через более тяжелые испытания, чем я. У нее была температура намного выше и у нее были некоторые другие симптомы. Она потеряла вкус и обоняние. Она совершенно не получала радости от еды на протяжении большей части трех недель. Ее так тошнило, что ей приходилось ползти от кровати в другие части комнаты. Это продлилось некоторое время», — заявил он.

Сама Уилсон ранее также говорила в одном из своих интервью о том, как протекала болезнь в ее случае, пишет Gazeta.

«Мы заботились друг о друге. Нам повезло, что мы были вместе и понимали, через что приходится проходить каждому из нас. У нас обоих была высокая температура и мы чувствовали боль», — сказала она.

Уилсон также поясняла, что ее температура поднялась до 38,8, а за этим последовали девять дней слабости. В результате врачи прописали ей таблетки от малярии, а также хлорохин, который был одобрен американской фармацевтикой в 1949 году и в настоящий момент тестируется как возможное средство от коронавируса.

«Я знаю, что люди говорят об этом лекарстве, но я могу сказать вам только то, что я не знаю, сработало ли само лекарство или же просто наступил момент спада болезни», — отметила она.

Уилсон добавила, что ее болезнь пошла на убыль после приема лекарства, однако сама она испытала очень сильные побочные эффекты, которые включали в себя тошноту и головокружения.