Видео из отделения интенсивной терапии PERH: как спасают больных коронавирусом в критическом состоянии

Это эксклюзивные кадры из I отделения интенсивной терапии Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), сделанные при участии врача Юло Кивистика.
Это то отделение, куда сейчас привозят пациентов, заболевших коронавирусом, в критическом состоянии. Они уже не могут самостоятельно дышать и как раз для них необходим аппарат искусственной вентиляции легких, который, по словам врача, очень умный и стоит примерно как одна хорошая иномарка. Кроме этого, врачи стараются как можно быстрее подобрать наиболее подходящее лекарство для пациента, которое поступает в организм через специальные трубки, как и питание.
Сейчас все работники I отделения интенсивной терапии носят защитные костюмы. Врач показывает, как правильно их надевают и снимают. Здесь для этого четко продуманная и отлаженная до автоматизма система. Это отделение интенсивной терапии работает уже много лет и здесь, не во время пандемии коронавируса, спасают всех людей в критическом состоянии.
Посмотрите видео до конца и 7 раз подумайте, вы бы хотели там оказаться на месте пациента?