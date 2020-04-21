Видео из отделения интенсивной терапии PERH: как спасают больных коронавирусом в критическом состоянии

Это то отделение, куда сейчас привозят пациентов, заболевших коронавирусом, в критическом состоянии. Они уже не могут самостоятельно дышать и как раз для них необходим аппарат искусственной вентиляции легких, который, по словам врача, очень умный и стоит примерно как одна хорошая иномарка. Кроме этого, врачи стараются как можно быстрее подобрать наиболее подходящее лекарство для пациента, которое поступает в организм через специальные трубки, как и питание.