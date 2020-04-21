Видео «домогательств» Андрея Малахова в студии «Прямого эфира» взорвало Сеть

Россиянки обрушились с критикой в адрес 48-летнего ведущего Андрея Малахова, обвинив его в домогательствах, передает TopNews.

Женщины требуют уволить известного телеведущего, который якобы в своей студии «облапал девушку».

Поводом для скандала стали кадры, в которых Андрей Малахов в студии своей программы «Прямой эфир» подходит к соблазнительной девушке и кладет ей руку на грудь. Гостья под смех зрителей бьет его по руке, а Малахов продолжает невозмутимо вести передачу.

Видео вызвало негодование российских феминисток, и в Сети появился хэштег #Малаховуходи.

«Если мужики чувствую безнаказанность настолько сильно, что позволяют себе трогать женщин на национальном телевидении без их на то разрешения, давайте просто запретим на нём мужиков», «Вот так выглядит плевок в лицо зрительницам в частности и всем россиянкам в целом — прямо заявляют, как им плевать на женскую неприкосновенность и личное пространство. Осуждать Слуцкого? А может, лучше показать на федеральном канале, как весело и задорно лапать женщин? Тьфу», «Малахов - животное!» - пишут юзеры.