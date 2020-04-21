Шведская компания IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы поддержать людей на карантине. Об этом пишет Hypebeast.
ГОТОВИМ ДОМА! ⟩ IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек
«Мы знаем, что люди сейчас не могут насладиться нашими фрикадельками, поэтому мы публикуем их фирменный рецепт, который можно повторить дома из простых ингредиентов. Оставаться в изоляции может быть сложно, поэтому мы хотим сделать жизнь каждого человека немного проще и приятнее», — сказала представительница IKEA Лорена Луридо, пишет «Афиша».
Ингредиенты для фрикаделек:
500 г говяжьего фарша
250 г свиного фарша
мелко нарезанная луковица
измельченный зубчик чеснока
100 г панировочных сухарей
яйцо
5 столовых ложек цельного молока
соль и перец по вкусу
Ингредиенты для соуса:
немного подсолнечного/оливкового масла
40 г сливочного масла
40 г пшеничной муки
150 мл овощного бульона
150 мл говяжьего бульона
150 мл жирных сливок
2 чайные ложки соевого соуса
1 чайная ложка дижонской горчицы
Приготовление
Смешайте говяжий и свиной фарш, затем добавьте нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и перемешайте до однородной массы. Добавьте молока, посолите и поперчите.
Теперь из фарша нужно скатать маленькие круглые шарики. Положите их на тарелку, накройте и поставьте в холодильник на два часа — это поможет им сохранить форму во время готовки.
Налейте на сковороду немного масла. Когда она нагреется на среднем огне, аккуратно выложите фрикадельки и равномерно обжарьте их со всех сторон.
Нагрейте духовку до 180 градусов. Когда фрикадельки покроются корочкой, выложите их на противень и поставьте в духовку на 30 минут.
Время приготовить шведский сливочный соус. Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте в топленое масло муку и размешивайте две минуты. Затем добавьте овощной и мясной бульон и продолжайте размешивать. В конце добавьте сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дайте соусу загустеть.
Лучше всего подавать фрикадельки с картошкой.