ГОТОВИМ ДОМА! ⟩ IKEA раскрыла фирменный рецепт фрикаделек

«Мы знаем, что люди сейчас не могут насладиться нашими фрикадельками, поэтому мы публикуем их фирменный рецепт, который можно повторить дома из простых ингредиентов. Оставаться в изоляции может быть сложно, поэтому мы хотим сделать жизнь каждого человека немного проще и приятнее», — сказала представительница IKEA Лорена Луридо, пишет «Афиша».

Ингредиенты для фрикаделек:

500 г говяжьего фарша

250 г свиного фарша

мелко нарезанная луковица

измельченный зубчик чеснока

100 г панировочных сухарей

яйцо

5 столовых ложек цельного молока

соль и перец по вкусу

Ингредиенты для соуса:

немного подсолнечного/оливкового масла

40 г сливочного масла

40 г пшеничной муки

150 мл овощного бульона

150 мл говяжьего бульона

150 мл жирных сливок

2 чайные ложки соевого соуса

1 чайная ложка дижонской горчицы

Приготовление

Смешайте говяжий и свиной фарш, затем добавьте нарезанный лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и перемешайте до однородной массы. Добавьте молока, посолите и поперчите.

Теперь из фарша нужно скатать маленькие круглые шарики. Положите их на тарелку, накройте и поставьте в холодильник на два часа — это поможет им сохранить форму во время готовки.

Налейте на сковороду немного масла. Когда она нагреется на среднем огне, аккуратно выложите фрикадельки и равномерно обжарьте их со всех сторон.

Нагрейте духовку до 180 градусов. Когда фрикадельки покроются корочкой, выложите их на противень и поставьте в духовку на 30 минут.

Время приготовить шведский сливочный соус. Растопите сливочное масло на сковороде. Добавьте в топленое масло муку и размешивайте две минуты. Затем добавьте овощной и мясной бульон и продолжайте размешивать. В конце добавьте сливки, соевый соус и горчицу. Доведите до кипения и дайте соусу загустеть.