Смотри: в Таллинне появилась первая собака-диджей, которая любит париться с хозяйкой в бане

Это девочка по кличке Бони. Как говорит ее хозяйка, она любит париться в бане, говорить с телевизором и летать. Два таких видео оказались в распоряжении редакции портала Limon.ee, в них собака летает и крутит вертушку массажера лапой под заводную музыку. «Видео в бане не успела записать, обязательно сделаю это в следующий раз», - сказала Алиша.

Во время самоизоляции многие звезды показывают, как проводят время с домашними питомцами и это стало совершенно нормальным. Иногда животные творят невероятные вещи, как в данном случае Бони.

Сама Алиша относится к этому легко: «На карантине собаки научатся многому. Какой хозяин, такая и собака». А вот взволнованные подписчики уже накинулись на девушку в Instagram. Смотрите, что они написали:

ФОТО: Скриншот Instagram