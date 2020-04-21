Марат Башаров: «Конечно, я бил своих жен»

Трудно вспомнить все скандалы, в которых был задействован 45-летний Марат Башаров. Актера обвиняли в алкоголизме и домашнем насилии. Две бывшие супруги ушли от него именно из-за побоев, и это широко освещалось в прессе. Долгое время Башаров отказывался комментировать семейные конфликты, но теперь решил прервать молчание. «Конечно, я бил своих жен», — прокомментировал ситуацию Марат в эфире программы «Секрет на миллион».

Также в шоу Башаров признался, что любит выпить, но вредная привычка не мешает его карьере. Несмотря на все скандалы, актер все так же много играет в кино, успевая работать на телевидении.

Напомним, что впервые об агрессивном поведении артиста заговорила его вторая супруга Екатерина Архарова. В октябре 2014 года бывшая избранница Башарова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Практически сразу после этого Екатерина подала на развод. Скандал широко освещали СМИ, и на Марата обрушилась волна критики. Тем не менее артист выстоял, а вскоре еще раз женился.

Новой избранницей звезды стала его поклонница Елизавета Шевыркова. Она подарила супругу сына Марселя, а на публике пара то и дело рассказывала о семейной идиллии. Правда, продлилось это недолго. Уже в декабре 2018 года женщина попала в больницу с травмой носа вследствие агрессии мужа. Сейчас Башаров и Лиза официально разведены.

Как оказалось, скандальный имидж не мешает Марату строить личную жизнь. «Мое сердце не свободно», — подчеркнул актер, но при этом оглашать имя избранницы не стал.