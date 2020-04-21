Опубликована переписка Меган Маркл и принца Гарри с ее отцом о свадьбе

В Сеть утекли личные сообщения принца Гарри и Меган Маркл, написанные ее отцу незадолго до свадьбы. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на E! News.
Издание опубликовало материалы дела против британских таблоидов, которые герцогиня Сассекская предоставила суду для прояснения ее отношений с отцом Томасом Марклом в преддверии свадьбы.
Среди них есть также и сообщения от британского принца, датированные 14 мая 2018 года, которые он написал после того, как Томас, предположительно, извинился и подтвердил, что он не будет присутствовать на свадьбе, а затем перестал отвечать на телефонные звонки.
«Том, это снова Гарри! Мне очень надо поговорить с тобой. Тебе не надо извиняться, мы понимаем обстоятельства, однако «публичная огласка» лишь все усложнит. Если ты любишь Мег и хочешь сделать это как надо, то, пожалуйста, позвони мне, так как есть два варианта, которые подразумевают, что тебе не придется говорить с прессой, которая ненароком начала все это. Так что, пожалуйста, позвони мне, чтобы я мог все объяснить. Мы с Мег не злимся, нам просто надо поговорить с тобой», — говорится в сообщениях принца.
В документах также есть подтверждение того, что Меган Маркл узнала о сердечном приступе отца, который случился всего за несколько дней до свадьбы, из его интервью для TMZ. «Я пытаюсь связаться с тобой все выходные, но ты не отвечаешь на звонки и сообщения... Очень волнуюсь за твое здоровье и безопасность и приняла все меры, чтобы защитить тебя <...> Можем ли мы снова послать сотрудников службы безопасности к тебе?», — написала она в сообщении от 15 мая. На него Томас ответил, что он пробудет в больнице несколько дней и отказался от охраны.
Согласно предоставленным материалам, в 4:57 в день свадьбы Меган пропустила звонок от отца, однако после этого он не писал и не звонил. На свадьбу он также не пришел и не отвел ее к алтарю.
Ранее герцогиня Сассекская подала в суд на издание Mail on Sunday за публикацию личного письма, в котором она просит отца прекратить лгать в попытке заработать на сенсациях.