С чем столкнулась уроженка Таллинна Инна Литвин во время эпидемии коронавируса в Москве?

Инна говорит, что эта песня - отдельная история. «Она рассказывает о преданной любви и о страстных чувствах. Любовь, согласитесь, бывает не только сладкой, но и горькой. Две планеты сталкиваются в одной галактике, но они не могут быть вместе. А другие планеты ей не нужны. Нужна лишь единственная. Знакомая ситуация? Конечно. Эта история стара, как мир», - рассказывает Инна о новой песне и выражает надежду, что она найдет отклик в девичьих сердцах.

Автором музыки и слов стал Алексей Малахов, который пишет песни для звезд российского и украинского шоу-бизнеса. По словам Инны, она всегда мечтала петь его песни, и вот это уже третья совместная работа. «Любовь и наказание» выпущена совместно с лейблом Игоря Саруханова Sarukhanov Music.

Limon.ee также расспросил певицу о происходящем сейчас в Москве и выяснил, как карантин отразился на концертной деятельности Инны.

- Повлияло ли происходящее на твой гастрольный график 9 мая или в преддверии 9 мая?

- К сожалению, повлияло. Все мои выступления, которые были намечены на апрель и май, отменились. Как и у всех артистов. Сейчас никакие массовые концертные мероприятия не проводятся. Все сидят на самоизоляции. Надеюсь, это не затянется надолго.

- Почему не приехала на время пандемии в Эстонию? Чем занимаешься сейчас в Москве и что сделаешь первым делом после окончания карантина/самоизоляции?

- Уже несколько раз думала о том, что надо было приехать домой в Эстонию, чтобы быть рядом с родителями. Но я наметила себе очень много дел на время карантина. Хочется успеть сделать то, чего не успевала сделать во время моего плотного графика: тщательно перебрать у себя дома все шкафы, отсортировать всю одежду, записать каверы для моих поклонников и опубликовать их в соцсетях, что я могу делать лишь в Москве, поскольку здесь вся аппаратура. Собираюсь пройти несколько тренингов/марафонов, уверена, что в уединении это будет делать эффективнее. Видите, у меня грандиозные планы на время карантина.

После окончания карантина пойду гулять в парк! В Москве сейчас закрыты все парки, гулять нельзя. Можно выходить только в магазин и в аптеку. Я сижу дома уже около месяца. Выхожу раз в неделю в магазин. Самое интересное, когда тебе все запрещено, а на улицу ты выходишь редко, то начинаешь ценить такие, казалось бы, мелочи. То, что раньше было привычным и обыденным. Даже воздух на улице как-то по другому ощущается. Задумалась, почему мы не ценили всё это раньше? Однозначно, сразу после карантина пойду гулять в парк, а потом поеду на студию записывать свой альбом.