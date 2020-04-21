Собчак и Виторган публично сцепились в Сети из-за коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак посвятила пост в Instagram теме коронавируса. Светская львица сдала тест на COVID 19, и он показал отрицательный результат. Для наглядной демонстрации она сделала довольно дерзкое фото, прикрепив тест на лоб. Примечательно, что тест полоска напоминает тест на беременность и отрицательный результат также обозначен одной полоской.

Рассуждая о заболевании и о последних статистических данных по заболеваемости и смертности в России и в мире, Собчак назвала это спекуляцией. По ее словам, единственных данных которые сложно подделать и интерпретировать, - это уровень смертности 2020 и 2019 года. "Сделала тест на коронавирус и фотошоп. Коронавируса нет. Антител тоже. А фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди! А вообще сейчас все так спекулируют различной статистикой, что я с нетерпением жду единственных данных, которые сложно подделать и «интерпретировать». Уровень смертности 2020 года. И 2019. И сравнить. Интересно, кого все кинутся обвинять в мудизме и экономическом крахе, если глобально этот показатель не изменится?" - пишет Собчак.

Между тем первым на публикацию Собчак отреагировал ее экс-супруг Максим Виторган. Актера возмутил тот факт, что его бывшая не поддерживает карантин "сиди дома". "То есть, ты НЕ ПОДДЕРЖИВАЕШЬ так называемый карантин «сидите дома», электронные пропуска и вот это все???!!! Ты не считаешь, что сравнимые данные по смертности ( предположим) стали такими, благодаря грамотной и самоотверженной политике Московского руководства???" - пишет Виторган.

Собчак же не стала церемонится с ответом и даже позволила себе несколько резкие и нецензурные выражения в адрес бывшего, сравнив его с Тиной Канделики, с которой у нее давно затяжной конфликт. "Не превращайся, пожалуйста, в Тину Канделаки. Ключевое слово «предположим». Я не знаю, какие это будут данные, поэтому риск отменять карантин сейчас не оправдан, но я просто задаюсь вопросом «а вдруг?». А вдруг весь мир на**** [обманули]? Масштаб и грандиозность подобной аферы кажется мне более захватывающей для гимнастики ума, чем убогие под*** [подколы] чиновников", - ответила едко Собчак.