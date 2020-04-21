Гороскоп на 21 апреля: Раки способны на взрыв эмоций, а Козерогам будут благодарны

Этот вторник в целом позитивный, деятельный и светлый. 28-е лунные сутки предназначены для того, чтобы спокойно завершать дела уходящего лунного месяца, анализировать ситуацию и общаться. Этот день мистичен, сегодня со всеми могут произойти различные чудеса, но характер их будет зависеть от того, как вы прожили предыдущие 27 дней.
Овен
Телец
Это не ваш день, поэтому не проводите никаких серьезных переговоров – как делового, так и личного характера.
Близнецы
Если вы ищете верное решение возникшей проблемы, прислушайтесь к своей интуиции, и она вас не подведет.
Вас угнетают противоречивые эмоции. Несколько раз подумайте, прежде чем выпускать весь негатив наружу.
Лев
День хорош для выяснения отношений, которые зашли в тупик, разрешения споров и закрытия изживших себя дел, пишет «Сегодня».
Держите свои секреты при себе. Ваши конкуренты не дремлют, а потому даже процветающее дело окажется под угрозой.
Весы
Пусть вас не пугает монотонность. Пройдет время, и она закончится, а вы сможете наслаждаться плодами своих трудов.
Скорпион
Смените тактику: даже самые серьезные оппоненты будут повержены неожиданностью принятого вами решения.
Стрелец
Звезды советуют присматриваться, прислушиваться и набираться опыта у ваших же соперников. Вам будет полезна ваша внимательность.
Козерог
Не бойтесь делиться своими достижениями с окружающими. Вас ждет укрепление авторитета и благодарность.
Водолей
Найдите в себе смелость, чтобы признать собственные прошлые ошибки. Лучше на них учиться и не повторять их в будущем.
Рыбы
Даже если вам ничего не хочется делать, старайтесь себя превозмочь. Ваша расслабленность может дорого вам стоить.