Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили «Карантинное вино»

Эштон Катчер поделился в сети роликом, в котором рассказал, что они с Милой начали сотрудничать с винодельней Battle Creek Vineyards. Результатом их совместной работы стало "Карантинное вино", которое сможет купить любой желающий, пишет Сегодня.
Вся выручка от продажи вина от Катчера и Кунис будет перечислена организациям, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.
Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций – эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств,
– говорит в видео Эштон.
Катчер признался, что идея делать вино пришла в голову Миле Кунис, хотя актриса попыталась с этим поспорить, намекая, что идея все же общая. Знаменитости отказались от замысловатого дизайна этикеток, ограничившись лишь белой наклейкой с надписями "Пью за..." наверху и "Карантин" – внизу. Остальное новоиспеченные виноделы предлагают заполнить самим покупателям на свое усмотрение.