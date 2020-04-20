Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили «Карантинное вино»

Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций – эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств,