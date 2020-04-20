Свадебное фото Александра и Анжелики Реввы: шоумен поздравил супругу с годовщиной

Резидент "Камеди Клаб" Александр Ревва поздравил супругу с годовщиной бракосочетания. Шоумен также поделился красивым фото, сделанным в день свадьбы, пишет Joinfo.
Знаменитый российский юморист, певец и актер Александр Ревва и его супруга отметили годовщину свадьбу 19 апреля. В честь этого важного в их семье события артист поделился красивым снимком.
В личном микроблоге в Instagram бывший участник команды КВН "Утомленные солнцем" часто делиться с фанатами новостями о творческом процессе и семейной жизни. Поэтому и в 13-ю годовщину свадьбы Александр поведал об этом радостном событии в новой публикации.
И в этот момент она отвечает: "Да!" 19.04.2007,
- написал резидент юмористического шоу "Камеди клаб".
Многочисленные поклонники считают, что за 13 лет супруги почти не изменились, только стали похожи друг на друга. Они осыпали комплиментами Александра и Анжелику и пожелали им долгих и счастливых лет совместной жизни.
"Поздравляю! Вы красивая пара!!!", "С праздником! Долгий, счастливый лет вместе!!!", "Похожи", "Вы потрясающий мужчина, Александр! И рядом с вами шикарная женщина!!", "Классные и тогда и сейчас", "Прекрасная пара!", - пишут фанаты.