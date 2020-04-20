Свадебное фото Александра и Анжелики Реввы: шоумен поздравил супругу с годовщиной

Знаменитый российский юморист, певец и актер Александр Ревва и его супруга отметили годовщину свадьбу 19 апреля. В честь этого важного в их семье события артист поделился красивым снимком.

В личном микроблоге в Instagram бывший участник команды КВН "Утомленные солнцем" часто делиться с фанатами новостями о творческом процессе и семейной жизни. Поэтому и в 13-ю годовщину свадьбы Александр поведал об этом радостном событии в новой публикации.

И в этот момент она отвечает: "Да!" 19.04.2007,

- написал резидент юмористического шоу "Камеди клаб".

Многочисленные поклонники считают, что за 13 лет супруги почти не изменились, только стали похожи друг на друга. Они осыпали комплиментами Александра и Анжелику и пожелали им долгих и счастливых лет совместной жизни.