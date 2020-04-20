Поборовшая коронавирус Ольга Куриленко снялась с внушительным декольте

К счастью, за несколько недель Ольга смогла побороть болезнь и уже сейчас полностью излечилась и чувствует себя прекрасно. Ранее Куриленко рассказывала поклонникам, какие симптомы у нее были, а после сообщила, как ей удалось побороть болезнь. Ольга признавалась, что чувствовала себя совершенно ужасно. К счастью, близкие Ольги не заразились от нее коронавирусом, так что теперь Куриленко наслаждается компанией своего единственного сына.