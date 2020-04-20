Поборовшая коронавирус Ольга Куриленко снялась с внушительным декольте

Известная голливудская актриса российского происхождения Ольга Куриленко еще в марте сообщила, что больна коронавирусом. Во время болезни артистка находилась в своей квартире в Лондоне. Из симптомов у Ольги была высокая температура, пишет Экспресс газета.
К счастью, за несколько недель Ольга смогла побороть болезнь и уже сейчас полностью излечилась и чувствует себя прекрасно. Ранее Куриленко рассказывала поклонникам, какие симптомы у нее были, а после сообщила, как ей удалось побороть болезнь. Ольга признавалась, что чувствовала себя совершенно ужасно. К счастью, близкие Ольги не заразились от нее коронавирусом, так что теперь Куриленко наслаждается компанией своего единственного сына.
Недавно 40-летняя Ольга Куриленко опубликовала в своем микроблоге фотографии, на которых позирует в необычном черном блестящем костюме. Образ довершили босоножки и объемное украшение на шее, но поклонники обратили внимание на экстремальное декольте и завалили Куриленко восторженными комментариями по поводу ее дерзкого и смелого образа.
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