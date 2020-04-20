Максим Фадеев перепрофилирует мебельный завод под производство коек для больных коронавирусом

У нас в производстве занято 300 человек, они готовы работать, собирать в краткие сроки мебель, необходимую больницам, и дальше, если это будет нужно. Единственное, что нужно, — обеспечить им беспрепятственное передвижение к месту работы, разрешение и пропуска. Если нас услышат, то, надеюсь, в ближайшее время мы уже сможем помогать клиникам,