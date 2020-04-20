Максим Фадеев перепрофилирует мебельный завод под производство коек для больных коронавирусом

Продюсер Максим Фадеев принял решение временно перепрофилировать свою мебельную фабрику — теперь завод под МКАД, которым владеет музыкант, займется сборкой медицинских кроватей и прочей мебели для палат, пишет Супер.
Койки, которых уже не хватает московским больницам, переполненным больными CoViD-19 гражданами, Фадеев готов отправить в медицинские учреждения совершенно бесплатно.
Мы сейчас готовы отправить сто кроватей и необходимую мебель в больницы, где есть в этом острый дефицит. Я никогда не афишировал, что у меня есть собственное мебельное производство, но сейчас считаю необходимым внести свой вклад в помощь борьбы с эпидемией, раз есть такая возможность,
- сказал Максим Фадеев.
Фадеев сообщил, что работники завода готовы и дальше выходить на рабочие места вместо отпусков и вынужденной самоизоляции, если будут иметь разрешение на передвижение к месту работы.
У нас в производстве занято 300 человек, они готовы работать, собирать в краткие сроки мебель, необходимую больницам, и дальше, если это будет нужно. Единственное, что нужно, — обеспечить им беспрепятственное передвижение к месту работы, разрешение и пропуска. Если нас услышат, то, надеюсь, в ближайшее время мы уже сможем помогать клиникам,
- добавил продюсер.