Анфиса Чехова будоражит поклонников откровенными снимками

Анфиса не скрывает, что за эти недели ей уже надоело сидеть дома. Более того, на прошлой неделе она должна была уехать в отпуск на Мальдивы, но из-за пандемии коронавируса ей пришлось отменить поездку.

На днях 42-летняя телеведущая вновь порадовала поклонников своими откровенными фотографиями. На снимке она позировала в гардеробной вместе со своим бульдогом и демонстрировала пышные формы в сексуальном боди.

«Лучший наряд уже на вас», «Можно и так остаться... Зачем халат или ещё что-то?», «Почаще мучайтесь, что надеть. Вам идёт», «В белье самое оно», — отреагировали на фотографию Анфисы поклонники.