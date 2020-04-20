Анфиса Чехова будоражит поклонников откровенными снимками

Телеведущая Анфиса Чехова уже несколько недель соблюдает режим самоизоляции вместе с сыном. Анфиса выходит из дома, чтобы погулять с собакой и изредка ездит по рабочим делам, но большую часть времени она не покидает квартиру, пишет Экспресс газета.
Анфиса не скрывает, что за эти недели ей уже надоело сидеть дома. Более того, на прошлой неделе она должна была уехать в отпуск на Мальдивы, но из-за пандемии коронавируса ей пришлось отменить поездку.
На днях 42-летняя телеведущая вновь порадовала поклонников своими откровенными фотографиями. На снимке она позировала в гардеробной вместе со своим бульдогом и демонстрировала пышные формы в сексуальном боди.
«Лучший наряд уже на вас», «Можно и так остаться... Зачем халат или ещё что-то?», «Почаще мучайтесь, что надеть. Вам идёт», «В белье самое оно», — отреагировали на фотографию Анфисы поклонники.
Некоторые пользователи отмечают, что на карантине фотографии знаменитостей становятся все откровеннее, в том числе и снимки Чеховой, которая и раньше не стеснялась позировать в сексуальных нарядах и раздеваться на камеру.