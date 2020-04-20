«Деньги закончились»: Татьяна Буланова после инсульта осталась без средств

Татьяну Буланову на прошлой неделе госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт.
Похоже, артистке повезло, что она вовремя обратилась к врачам. У Татьяны начала неметь рука, при этом медики выяснили, что артистка находится в предынсультном состоянии, пишет TopNews.
Незадолго до госпитализации артистка пожаловалась на безденежье. Они возникли на фоне отмены концертов в условиях пандемии коронавируса. Предполагается, что финансовые трудности стали толчком к ухудшению здоровья.
О проблемах Буланова рассказала в недавнем интервью программе «Ты не поверишь!».
«Деньги закончились. А жить надо на что-то, есть на что-то надо, еду покупать надо. Это никто не отменял. И кот орет голодный. Поэтому если это продлят дальше, я не знаю, что будет, на что жить», - посетовала звезда.
Исполнительница высказывала свои опасения, что у нее не будет возможности выплачивать ипотеку. Ранее Буланова купила элитную квартиру в Санкт-Петербурге, надеясь, что она пригодиться ее сыновьям.